IL BOLLETTINO DEL COVIDVENEZIA Sopra quota cento. I nuovi contagiati, in provincia di Venezia, restano ancora a tre cifre: 109 quelli registrati ieri dal bollettino di Azienda Zero della Regione; seconda provincia in Veneto, dietro solo a Treviso che ne ha contati 129, e con quasi un quinto dei casi sui 596 di tutta la regione. I conteggi di ieri hanno riclassificato il dato sulla casella delle morti, che l'altro giorno erano stati indicati a...