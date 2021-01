IL BILANCIO

VENEZIA La pandemia da Covid si riflette anche sui numeri del bilancio finale del 2020 del Suem 118, il Servizio di urgenza ed emergenza medica dell'Ulss 3 veneziana. L'impatto lo si è sentito nel numero delle missioni di soccorso primario, che nell'anno appena concluso hanno sfiorato quota 100mila, ma anche in quello di telefonate per chiedere informazioni e consigli (anch'esse attorno alle 100mila), nei trasporti secondari, cioè da ospedale a ospedale o da ospedale ad altre strutture non ospedaliere, molti dei quali urgenti.

Un lavoro immane, insomma, per medici e infermieri impegnati tutti i giorni a bordo dei mezzi scafandrati per proteggersi dal rischio di contagio e degli uomini che nella Centrale operativa alla caserma dei Vigili del fuoco ricevono le telefonate, tutti da mesi in prima linea e sotto pressione. Nel dettaglio: nel 2020 sono state gestite 99.704 missioni di soccorso primario sul territorio, in media una ogni cinque minuti, confermando il trend generale dello scorso anno, ma la presenza del coronavirus le ha distribuite diversamente, come spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria Giuseppe Dal Ben: «Si è verificata una riduzione durante il lockdown di promavera spiega che poi però è stata compensata dall'incremento verificatosi nell'ultimo trimestre a seguito della seconda ondata pandemica». Da ricordare anche che l'impatto del Covid ha stravolto anche l'attività dei Pronto soccorsi, limitando drasticamente i codici bianchi relative a situazioni assolutamente non urgenti.

Delle quasi 100mila missioni delle ambulanze in circolazione spesso a sirene spiegate, 49.300 sono avvenute nell'area del Veneziano, gran parte a Mestre, alle quali si aggiungono le 19.268 tra Dolo-Mirano e 7.586 a Chioggia (le restanti sul territorio del Veneto orientale). Più di una su 10, precisamente il 12%, sono state classificate con codice rosso, ovvero con concreto pericolo di vita, oltre una su tre, il 35%, con quello arancione, un altro terzo, il 31%, col verde, e poco più di una su cinque, il 22%, col bianco.

Il Covid, poi, si è fatto sentire anche sulle telefonate giunte alla Centrale operativa, aumentate del 15% rispetto al 2019 passando da 305.777 a 352.851: numeri altissimi che significano una ogni minuto e mezzo. «Anche in questo caso aggiunge Dal Ben si registra l'effetto della pandemia sul lavoro del Suem 118 che ha adattato la propria attività alle esigenze della popolazione. La Centrale operativa di Mestre ha ricevuto quasi 100mila chiamate con richieste di informazioni e consigli relativi all'epidemia, parte delle quali gestite con l'intervento poi del medico di medicina generale, la guardia medica e le unità speciali anti Covid (le Usca)».

Alvise Sperandio

