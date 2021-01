IL BILANCIO

VENEZIA L'ultimo giorno dell'anno nel quale il coronavirus si è fatto conoscere spaventando il mondo, è stato quello che chiuso il peggiore degli oltre dieci mesi di convivenza con un nemico invisibile e subdolo. Ed è stato l'ennesimo bollettino pesante in cui si è toccata la punta massima di contagi giornalieri (+913) con altre 15 decessi: il totale, a dicembre, ha fatto 473 croci, il 42,5% dei morti totali dall'1 marzo. Dati che certificano dicembre come l'ora più buia: 17.848 contagi e 65 ricoveri, sulla quale va fatta la tara dei tanti, troppi morti. Ma anche 16.046 persone che si sono negativizzate tra l'1 e il 31 dicembre, ed è a questo dato che il Veneziano vuole guardare ora che i vaccini sono arrivati e dopo quasi un anno di attesa al riparo delle trincee ospedaliere, l'intero sistema sanitario è pronto a passare all'offensiva. Su tutti, un dato: nei giorni di Capodanno sono stati vaccinati 400 tra medici, operatori sanitari e infermieri, tutte barriere alla diffusione del contagio. Questo mentre il siero Pfizer è ormai entrato anche nelle residenze per anziani e l'Ulss 3 è pronta ad annunciare che entro la fine di gennaio saranno vaccinati dipendenti della sanità e anziani.

Il 2021 si è aperto con altri 754 contagi (40.122 in tutto) 7 ingressi in ospedale (575 totali) e 69 persone in Terapia intensiva (-2). Dodici i decessi, 1.111 il dato complessivo. Mentre il focolaio in carcere si allarga: 38 detenuti e 4 agenti positivi.

«Nei primi venti giorni di gennaio l'Ulss 3 Serenissima vaccinerà contro il Covid la grande categoria delle persone a rischio: medici, infermieri, Oss e gli operatori tutti di ospedali e territorio, assieme gli ospiti delle residenze per anziani. Sono stati oltre 400 i sanitari vaccinati negli ultimi giorni del 2020». Questo recita una nota dell'Ulss Serenissima diffusa ieri. L'ultimo dell'anno il vaccino è entrato nella prima casa di riposo, la Nazareth di Mestre vaccinando una cinquantina di operatori, sempre in forma volontaria. E mentre nei prossimi giorni si completerà il ciclo, si inizia con altre residenze: oggi è il turno di Villa Fiorita e Villa Althea, a Spinea; domani l'Ipab Danielato di Cavarzere; lunedì la residenza Ca' dei fiori di Quarto d'Altino e la casa di riposo Relaxi di Noale. A inoculare il siero saranno gli infermieri delle case di riposo.

«L'invito pressante che facciamo a operatori di settore, e poi alla popolazione, è quello di aderire in massa a questa vaccinazione - dice il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - È un'occasione da non perdere: è l'arma che abbiamo per combattere la pandemia ed è un'arma che ci consente per la prima volta di giocare in attacco e non in difesa nei confronti del virus».

Sul fronte Covid a Martellago il 2021 inizia com'era finito il 2020, all'insegna delle morti da Covid, almeno altre tre negli ultimi giorni: ora le vittime sono 29. Lunedì si era spento all'Angelo un 85enne di Olmo, macchinista delle Ferrovie dello Stato in pensione: per sua volontà, il decesso è stato tenuto riservato e il rito funebre civile limitato ai familiari più stretti. «Aveva i suoi acciacchi ma sarebbe vissuto ancora se il virus non se lo fosse portato via in venti giorni» lo piange la moglie. Lascia anche tre figli e due nipoti.

Giovedì in chiesa a Martellago, dove abitava, è stato dato l'ultimo saluto a Ugo Franzoi, 76 anni, spirato martedì all'ospedale di Dolo dov'era ricoverato da un mese. Operaio Montedison in pensione Franzoi, che aveva lavorato anche come idraulico e sapeva fare di tutto, era ancora attivissimo. «Non era un vecchio col bastone: era forte e più sano di noi. Due giorni prima di risultare positivo potava gli alberi a 4 metri di altezza. Il coronavirus ce l'ha strappato - lo piangono le figlie - Un grande uomo, viveva per la sua famiglia», la moglie Clara, le figlie Samanta, Debora e Silvia e sette nipoti.

A Capodanno infine si è arreso Sergio Garbuio, 74 anni, pure lui del capoluogo. Garbuio, che invece aveva varie patologie, il 7 dicembre è stato ricoverato al Policlinico San Marco per problemi respiratori, che però i medici avrebbero ascritto a uno scompenso cardiaco. Qui avrebbe contratto il virus, ma è stato dimesso essendo asintomatico. Pochi giorni dopo le difficoltà a respirare si sono ripresentate, è stato condotto in ospedale a Mirano, intubato e ricoverato in Rianimazione, dove ieri è spirato. Già operaio all'Italsider, era molto conosciuto per l'impegno in parrocchia: era uno dei volontari della sagra. Una persona splendida, non negava mai il suo aiuto a nessuno lo piange il figlio Alessandro. Lascia la moglie Maria Rosa, i figli Alessandro e Daniele e le nipotine Melissa e Greta.

Lutti legati alla pandemia da coronavirus anche a Vigonovo e Cavarzere. A Vigonovo il Covid s'è portato via Filippo Pippo Baldan, 67 anni. Era stato ricoverato in ospedale a Noale alcuni giorni fa per tutt'altra patologia, ma un successivo tampone si è rivelato positivo al coronavirus. Una volta trasferito al reparto covid dell'ospedale di Dolo, dopo qualche giorno, nella giornata di giovedì 30 dicembre, è deceduto. I funerali avranno luogo alle ore 9.30 di sabato 2 gennaio a Galta di Vigonovo.

Cavarzere, invece, piange la scomparsa di un ottantacinquenne che è morto ieri all'ospedale di Piove di Sacco, nel Padovano, dove era stato ricoverato.

