IL BILANCIO

Un anno in venti emozioni - il nostro tradizionale bilancio di fine anno con i migliori venti ricordi gastronomici dei 12 mesi appena trascorsi. Venti anni con le tre Stelle Michelin: è il prestigioso traguardo festeggiato da Le Calandre, il ristorante di Rubano (Pd) il cui chef, Massimiliamo Alajmo, fu all'epoca, nel 2001, il più giovane cuoco della storia della guida

AMICI CHE IMPRESA

A proposito di stelle, merita di essere ricordata l'impresa de Agli Amici dal 1887 che, alle due stelle Michelin di Godia (a pochi minuti di auto dal centro di Udine), ne hanno aggiunta un'altra oltre confine: a Rovigno i fratelli Emanuele e Michela Scarello, arrivati in Istria a giugno, erano già stellati a settembre.

UN SECOLO DI BONTÀ

La famiglia De Prà, a Plois di Pieve, ha festeggiato per il secondo anno di fila un emozionante traguardo per il loro Dolada: nel 2020 fu il 50. anno consecutivo con la stella Michelin, quest'anno il centenario.

DA ODERZO AL NORD

La guida Top Italian Restaurants del Gambero Rosso (alla quinta edizione) premia il meglio della cucina italiana all'estero. Fra gli 800 locali selezionati il Veneto porta a casa il riconoscimento più importante, quello di Ristorante dell'Anno assegnato al Gellius di Knokke, piccola cittadina balneare belga, sul Mare del Nord, omonimo (e stessa proprietà) della casa madre di Oderzo (Tv) di cui ricalca fedelmente lo spirito.

PANETTONE A MANHATTAN

Il panettone sta conquistando l'America. Prima con Olivieri di Arzignano (Vi) adesso con Giotto, la pasticceria del carcere di Padova alla quale il New York Times ha dedicato un lungo articolo dal titolo: Un panettone cotto in carcere è uno dei migliori d'Italia.

Se a Venezia abbiamo assegnato l'Oscar di città del gusto dell'anno merita una citazione golosa anche Noale (Ve). Sia con il suo lato dolce (dalla Gelateria di Simone Valotto ad un super poker di pasticcerie come Zizzola, Emozioni Golose, Prosdocimi, KoSidolce), sia con la ristorazione: lo storico Al Gallo, il Rocco Bistrot e Villa Rossi, fino all'Enoteca Sfusi ma Buoni e passando per il Cru Bistrot.

CENTOMILA TARTARE

Angelino Moro va in pensione. Ai non mestrini forse il nome non dirà molto ma lui, a Mestre, era il Re della Tartara di manzo. Mancherà a tutti la sua gentilezza e, soprattutto, il suo cavallo di battaglia: «Ne avrò fatte centomila», dice. E un po' si commuove. Sul Moro calasse il sipario dopo 43 anni.

