IL BILANCIO

Sono stati tra gli angeli dell'acqua granda. Con il compito specifico di salvaguardare il patrimonio artistico di Venezia travolto, insieme alla città, dalla marea eccezionale dello scorso novembre.

Il bilancio 2019 dell'attività del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale è indissolubilmente legato al fenomeno della marea eccezionale che ha mostrato in tutta la sua portata la fragilità della città e dei suoi tesori d'arte. Ed ecco che gli specialisti al comando del tenente colonnello Christian Costantini sono stati in prima linea non solo nel censimento dei beni e nella messa in sicurezza dei siti, ma anche nelle attività investigative. Indimenticabili al riguardo le immagini degli accertamenti dei danni all'interno della basilica di San Marco. E l'anno pre-covid per i custodi dell'arte dell'Arma è stato segnato ancora dall'acqua anche per l'impegno profuso nella verifica dello stato di numerosi reperti archeologici sommersi anche con immersioni fino a 30 metri di profondità, scoperti negli ultimi decenni nell'alto Adriatico e nel Lago di Garda. Fra questi il famoso relitto delle alghe di Caorle, antica nave di epocaromana.

Sul fronte investigativo 72 persone denunciate per ricettazione, contraffazione di opere d'arte, reati in danno del paesaggio. Recuperati 205 tra libri e documenti e 256 reperti archeologici. Notevole, inoltre, il numero di sequestri di opere false, o contraffatte, con particolare attenzione per l'arte contemporanea (27 le opere ritirate dal mercato), per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Tra le riconsegne dei beni sottratti, particolare clamore ha suscitato la restituzione di due sculture lignee, la Madonna in trono con bambino del XIV secolo, trafugata 47 anni prima dalla Parrocchiale di Sant'Antonio Abate di Ferentino (Fr), e della Pietà (XIV secolo) rubata nel 1966 dalla Chiesa di S. Maria di Lugo a Campagna Lupia (Ve). Mentre la Biblioteca Capitolare di Padova ha potuto riavere il volume dell'umanista Giulio Ballino, edito nel 1569, sparito tra il 2003 e il 2009.

VILLE VENETE

Le ispezioni di mercati e fiere antiquariali ha visto l'incremento del 100% delle contestazioni di illeciti amministrativi. Grazie a segnalazioni sia delle Soprintendenze di Venezia, Padova e Verona, che di privati cittadini sono stati intensificati i controlli dei siti paesaggistici e architettonico-monumentali più estesi, alcune volte con l'ausilio del sorvolo ravvicinato in elicottero. Sorvegliate speciali le ville venete spesso purtroppo terreno di caccia di ladri specialisti del genere, che agiscono anche su commissione, per sottrarre opere d'arte che spesso vengono messe in vendita da parte di note case d'asta.

