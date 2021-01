IL BILANCIO

Niente cenoni e niente sci, ma tutti davanti al teatro in streaming. Magari è appena esagerato come quadro, ma certo stupisce leggere i numeri del pubblico raccolto durante le feste dalla proposta online del Teatro Stabile del Veneto. Sono oltre 100 mila gli spettatori che hanno passato le feste in compagnia degli spettacoli prodotti e proposti sulla piattaforma digitale Backstage. Sette eventi di musica, danza, comicità, canzoni e favole per bambini. «Da quando i teatri sono chiusi non abbiamo mai abbandonato il nostro pubblico sottolinea il presidente del Teatro Giampiero Beltotto - Quella messa in piedi è una macchina che non si è mai fermata di oltre 300 operatori tra artisti e tecnici e che è stata ripagata dall'affetto del pubblico che da casa ha assistito in prima fila agli spettacoli».

SUL TERRITORIO

Il cartellone delle feste dello Stabile del Veneto è stato allestito ad hoc in collaborazione con i comuni di Padova, Venezia e Treviso, con l'Orchestra di Padova e del Veneto, la Filarmonia Veneta e il coinvolgimento di artisti internazionali come Enkhbat Amartuvshin nel Rigoletto, Amii Stewart e Alessandro Safina, la Big Vocal Orchestra e Francesca Dotto per il Capodanno, ma anche con compagnie e attori veneti come Carlo&Giorgio, Matricola Zero e i ballerini della Compagnia Naturalis Labor. Il Rigoletto nelle stagioni liriche del Teatro Verdi e del Teatro Mario Del Monaco ha aperto il calendario natalizio con quasi 15mila spettatori connessi, mentre il viaggio musicale Deliri d'amore con la soprano Francesca Dotto e la pianista Maria Cristina Vavolo ha ottenuto più di 19mila visualizzazioni. Gran successo anche per il Capodanno a distanza del duo comico Carlo&Giorgio che ha salutato il 2020 in compagnia di oltre 45mila persone, mentre il Concerto di Capodanno ha registrato circa 35mila visualizzazioni unendo virtualmente i palcoscenici dei Teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco. (info www.teatrostabileveneto.it).

Giambattista Marchetto

