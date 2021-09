Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOLa sfida, ora, è in sala. E cioè che il pubblico si alzi dal divano e torni a vedere i film in presenza. Con l'auspicio, come ha sottolineato il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, che il premier Mario Draghi accolga l'invito del ministro della Cultura, Dario Franceschini, perché finisca il dimezzamento della capienza delle sale cinematografiche e si torni al 100%, come già avviene in Francia. Venezia78, del resto, con...