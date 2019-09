CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIO L'ultima Mostra del cinema per Paolo Baratta? Di sicuro il presidente della Biennale, in sella dal 1998 al 2002, poi dal 2008 al 2011, dal 2012 al 2015 e, grazie a una modifica normativa, dal 2016 al gennaio 2020, non accetterà una proroga di uno o due anni, come ipotizzato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Certo è che sia il governatore del Veneto che il primo cittadino del capoluogo lagunare, entrambi nel Cda della Biennale, hanno avuto parole di elogio per la presidenza di Baratta. Ma l'altro dato di fatto è che il...