IL BILANCIO DELL'ULSS 3VENEZIA «Insufficiente e non soddisfacente». Risponde così, con franchezza, il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, alla domanda sull'andamento delle terze dosi di vaccino anti covid. In un mese mezzo ne sono state somministrate solo 17.061, per una copertura vaccinale bassa: a riceverla, finora, è stato appena uno su tre nella fascia di popolazione più anziana, dai 70 anni in su, quella...