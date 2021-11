Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMESTRE L'Endofap Berna riapre dopo una settimana di chiusura totale per Covid ma i circa 400 studenti delle 23 classi delle superiori non torneranno a scuola. Staranno tutti a casa in Fad, ossia in formazione a distanza, così si definisce la Dad (didattica a distanza) nel caso delle scuole professionali qual è il Berna di via Bissuola 93. Ieri l'Istituto ha ricevuto i risultati dello screening avviato lunedì scorso quando non si...