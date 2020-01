I VINCITORI

Primo classificato de il Piatto del Natale 2019, riservato agli Istituti alberghieri, è stato il Beltrame di Vittorio Veneto (Tv) con I colori del Natale nel viaggio del gusto. Alunni do cucina: Fabiana Casagrande e Lisa Martin (5A); alunni di sala: Sara Cirigliano e Matteo Trentin (5B), seguiti rispettivamente dai professori Daniele Ciliberti e Giuliana Bortolas. All'equipe vincente è andato un assegno equivalente a quattro posti per un corso estivo alla Summer School della prestigiosa scuola di cucina di Colorno (Pr), due per la Cucina e due per la Sala; la Targa del Gazzettino, consegnata dal direttore Roberto Papetti al dirigente scolastico Letizia Cavallini; due coltelli professionali offerti dalla storica coltelleria Cargasacchi di Venezia; 2 libri offerti dall'Ais Veneto (Associazione italiana Sommelier).

Secondo classificato l'Istituto Alberini di Lancenigo di Villorba (Tv) con il piatto Due sardine e una castagna. Alunni cucina: Teresa Famoso e Camilla Monaco (5A); Alunni sala: Nicolas Lemesin e Giorgia Narder (5D), con i professori Vito Francesco Salvador e Sonia Bressan. Alla scuola è andato il piatto Aic, consegnato al dirigente scolastico Edi Brisotto, mentre per i ragazzi di cucina il premio è stato una coppia di coltelli svizzeri e due libri offerti dall'Ais.

I PIAZZATI

Al terzo posto l'Istituto Jacopo da Montagnana di Montagnana (Pd) con il piatto Da Padova a Modena passando... per Vicenza. Alunni di cucina: Mattia Frison e Emma Pernechele (5AC); alunni di sala: Ilenia Alberti e Luca Lorenzetto (5AV), con i professori Denis Carretta e Giovanna Princivalle. Alla scuola è stato offerto il Piatto AIC, consegnato al dirigente scolastico Luisa Zanettin, ai ragazzi rispettivamente una scatola di coltelli svizzeri e i due libri offerti dall'Ais. A tutti gli insegnanti dei primi tre istituti classificati sono poi andati voucher per 2 persone per pranzo o cena offerti dall'Antica Osteria Cera di Lughetto di Campagna Lupia (Ve), 2 stelle Michelin, dal ristorante San Martino di Scorzè (Ve), 1 stella Michelin, dall'Osteria da Fiore di Venezia (una stella), dal ristorante Il Ridotto di Venezia (una stella), dalla trattoria Nalin di Mira (Ve), dal ristorante Baccalàdivino di Mestre (Ve).

È stato infine consegnato, a cura dell'Ais, il premio per il miglior abbinamento cibo-vino assegnato per questa edizione all'Istituto Medici di Legnago (Vr), con l'alunno sommelier Gabriele Popolo (5BA) al quale è andato un corso gratuito di sommelier di primo grado - e il professor Luigi Massaro.

Premiato, nell'occasione, anche il miglior panettone classico artigianale veneto del Natale 2019. La vittoria stavolta è andata a Giovanni Merlo, chef e proprietario del ristorante La Paterna di Giavera del Montello (Tv) al quale è andata la targa del Gazzettino e il Diploma offerto dall'Accademia Italiana della Cucina. Merlo ha preceduto il laboratorio Infermentum di Stallavena (Vr) e la pizzeria Grigoris di Mestre (Ve), vincitori di tre delle quattro precedenti edizioni del contest.

