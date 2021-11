Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Fantasmi si aggirano in un mondo spettrale. Siamo in una specie di periferica enclave residenziale borghese, fatta di villette tutte uguali, abitata da persone che vivono un'esistenza in catalessi, attendendo l'arrivo di un massaggiatore ucraino che parla russo. Chi sia non si sa. Arriva, fa il suo lavoro, va altrove. La polacca Magorzata Szumowska firma, assieme al sodale Michal Englert, forse la sua opera più radicale, con una narrazione...