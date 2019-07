Il basket Nba si abbuffa in laguna Pranzi speciali per Jordan e Ibaka

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STARVENEZIA Due stelle del basket Nba sono sbarcate ieri a Venezia. Se a questo si aggiunge lo scudetto conquistato giusto una settimana fa, dall'Umana Reyer una città si scopre più in delirio per la pallacanestro. In laguna sono arrivati, in circostanze diverse, Michael Jordan, una leggenda probabilmente il giocatore di basket più forte di tutti i tempi, e poi Serge Ibaka neo campione Nba cestista originario della Repubblica del Congo, naturalizzato spagnolo che solo due settimane fa si è laureato campione con i Toronto Raptors prima...