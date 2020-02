LA SFIDA

VENEZIA Riapriranno oggi il loro bar tre mesi dopo l'acqua alta del 12 novembre, puntando su un sistema di sicurezza all'avanguardia, anticipando perfino le linee guida del Comune. Con il progetto degli architetti Marco Ferretto e Andrea Bonini, il bar Ai Scalzi, ai piedi dell'omonimo ponte di Venezia, si rinnova. Nuovi sono nuovi, soprattutto, l'impianto elettrico e le linee frigo, completamente rifatti e portati sopra quota 190 per prevenire i danni dell'acqua alta. I lavori sono infatti iniziati 3 mesi fa, appena terminata l'emergenza dell'acqua granda di novembre, anticipando le misure di sicurezza dettate dal Comune a inizio 2020. Scatole di derivazione, motori e compressori dei frigoriferi sono stati alzati oltre il livello di massima marea. Per arginarla, sono state realizzate anche le paratoie, che prima non c'erano, e la pavimentazione è di una ceramica robusta a prova di erosione.

Particolare attenzione è stata riservata alle luci, che, come dicono i progettisti, «sono un elemento architettonico spesso sottovalutato, un materiale da costruzione impalpabile ma allo stesso tempo determinante: disegna spazi, trasmette emozioni».

Il bar Ai Scalzi che nel 2019 ha ottenuto il riconoscimento di locale storico da parte della Regione - si prepara a festeggiare, oggi alle 17, il restyling voluto dai quattro soci che nel 2004, dopo una lunga gavetta da dipendenti, lo hanno rilevato diventando imprenditori: sono i gemelli Alessio e Andrea Dola, che hanno rinforzato la squadra nel 2015 con l'ingresso di Filippo Bettin e Giuliano Pattarello.

