Il bando per i progetti con la paga del sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASSOCIAZIONIVENEZIA Un mese di tempo per presentare le domande, con l'obbligo di concludere i progetti entro 7 mesi dalla concessione del contributo. Ha preso corpo da ieri, con la pubblicazione del bando sul sito del Comune (https://www.comune.venezia.it/it/content/fondo-solidarieta-sindaco) l'iter per l'erogazione di contributi riservato alle associazioni per la realizzazione di azioni che contribuiscono a migliorare la coesione sociale. Il fondo, costituito utilizzando l'intera indennità di funzione che il sindaco Luigi Brugnaro ha messo a...