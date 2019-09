Il «Balletto civile» inaugura la stagione teatrale a Udine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROIl titolo è già un programma. Perché se da un lato lo spessore del progetto curato dal CSS Teatro stabile di innovazione per Udine è già di per sé una buona notizia, una delle linee di valore civile del teatro è anche la comunità. Il cartellone del Teatro Contatto porterà nei Teatri Palamostre e S. Giorgio teatro, musica, danza, incontri e laboratori, proponendo novità italiane, eventi coreografici, produzioni e co-produzioni, performance, teatro partecipato, percorsi sensoriali e in realtà virtuale. Dal 26 ottobre al 4 aprile...