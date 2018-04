CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 70% delle donne canadesi intervistate pensa che in gravidanza usare la marijuana (derivata dalla cannabis sativa) una-due volte la settimana non comporti nessun rischio per il piccolo. Nel mondo occidentale, un numero crescente di donne, soprattutto giovani, la usa, convinto della sua innocuità. Gli studi scientifici vanno in tutt'altra direzione. La frattura tra fatti e opinioni sui rischi della cannabis in gravidanza è così forte che il 20 aprile 2018 la Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC), Società scientifica...