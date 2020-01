Il 63% dei veneti dichiara che si ha sempre il diritto di difendersi dai ladri con le armi. La percentuale scende al 38% se si è del Partito Democratico, sale a 82% per la Lega. Molte persone si sentono più sicure e hanno meno paura se hanno armi regolari in casa. Le richieste per la detenzione legale di armi aumentano. Le paure sono benefiche se preventive: ci si attrezza nei confronti di un possibile pericolo. Aver paura dei ladri spinge a rendere la casa meno vulnerabile grazie a serrature invalicabili, allarmi, ronde, e altre misure precauzionali. Le armi funzionano meno bene come deterrente. Intanto il ladro può non saperlo, e si perde l'efficacia preventiva. Inoltre la casa diventa più pericolosa perché le armi sono usate spesso contro persone conosciute, non quelle sconosciute. Non si può dire a una persona che ha troppa paura perché abbiamo a che fare con emozioni. E le emozioni non si cambiano con i ragionamenti. Si può però mostrare che in casa ci sono fonti maggiori di pericolo: stufe a gas e impianti elettrici vecchi, scale e docce scivolose, e così via. Si dovrebbe avere più paura di questi potenziali pericoli e fare in modo da prevenirli. Spesso non è così. Le paure non sono soltanto emozioni individuali. Se condivise, diventano grandi fattori di cambiamento sociale. Bisogna però avere le paure giuste, quelle per i potenziali rischi. Il cervello, purtroppo, è erede di un lungo passato che ci ha attrezzato solo per i pericoli momentanei. Non ci preoccupiamo dei rischi che agiscono a lungo termine, per esempio la possibilità di danneggiare il clima o la vita sulla terra o di impoverire con i nostri debiti mostruosi le prossime generazioni. Talvolta, poi, bastano paure condivise da minoranze per fare danni. Un buon esempio è quello dei vaccini: pochi li ritengono pericolosi, ma i bambini non vaccinati rendono le classi scolastiche più insicure nel complesso. Molti soffrono per le paure di pochi. In altri casi, al contrario, le paure diffuse sono benefiche per chi non le prova. Per esempio, nel caso dei risparmi, i mercati azionari sono presentati dai media come paurosi. Devono quindi rendere di più rispetto a investimenti considerati sicuri, come per esempio le case. Bisogna compensare il pericolo ritenuto (erroneamente sui tempi medi) maggiore. Pochi godono per le paure di molti. Difficile dire quale sia il livello giusto delle paure. Sappiamo però che la quantità totale di preoccupazioni non può superare una certa soglia. Se abbiamo paure per le cose sbagliate, non ci restano più paure per le cose giuste. Cercare di raggiungere l'invulnerabilità ci rende in molti ambiti più vulnerabili: questo è il paradosso trattato nel mio ultimo libro.

