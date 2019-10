CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il 5 Ottobre 1954, sessantacinque anni fa, fu risolta una delle situazioni più dolorose per il nostro Paese: il nostro governo firmò a Londra il Memorandum che restituiva di fatto Trieste all'Italia. Per alcuni, l'accordo, sottoscritto con i rappresentanti britannici, statunitensi e jugoslavi, costituì l'epilogo del Risorgimento, iniziato il secolo prima con le guerre di indipendenza e compromesso dal disastro del fascismo. Per altri fu anche la fine di un incubo, perché la minaccia dei comunisti titini, che avevano massacrato e infoibato...