Il 31 dicembre al teatro Corso di Mestre Si ride con le gag di Leonardo Manera

Al Teatro Corso di Mestre il Capodanno si festeggia con la comicità d'autore: lunedì 31 dicembre (ore 22.30) arriva Leonardo Manera con i suoi Fenomeni Italiani, per salutare il 2018 tra risate e divertimento assieme al pubblico. E dopo lo spettacolo, brindisi di mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo anno. Manera in questo spettacolo, analizza in modo disincantato e divertito i fenomeni italiani del nostro tempo. Dall'extracomunitario alla ricerca di una difficile integrazione, al giovane prepotente - tecnologico ma incapace di...