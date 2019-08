CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 27 settembre, il prossimo Governo dovrà presentare alle Camere una nuova edizione del DEF, cioè le linee per la manovra economica del 2020 da presentare alla UE entro il 15 ottobre. Ricordo le aspettative del DEF dello scorso anno con risorse per la realizzazione di opere pubbliche per 5 mld di euro e l'ipotesi di vendita di immobili statali per 18 mld di euro; è andata a finire che si sono attivati in un anno appena 70 milioni e sono stati venduti beni per soli 85 milioni: è auspicabile un prossimo DEF più serio. Fino a qualche anno...