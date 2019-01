CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 23 gennaio non è un giorno qualsiasi per i venezuelani: nel 1958 un'insurrezione popolare rovesciò la dittatura del generale Pérez Jiménez e gettò le basi della democrazia. Imperfetta finché si vuole, ma un'oasi quando il resto dell'America Latina precipitò in dittature e guerre civili. Ora ci sarà un motivo in più per celebrare la data: le immagini delle immense folle che hanno colmato le piazze contro Maduro dicono più di tante parole. È stata una sorpresa: sembrava aver vinto la rassegnazione; non rimanere che l'esilio o...