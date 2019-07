CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 22 luglio '69, mentre il figlio stava tornando dalla Luna, Viola Armstrong ne dipinse così il carattere con i giornalisti: «È un uomo molto riservato. Pensate che quando ha saputo di essere stato designato a sbarcare per primo sul suolo lunare, non mi fece nemmeno una telefonata. Alla moglie lo disse la sera rientrando dal lavoro...». Se la freddezza è una dote indispensabile per chi apre nuove frontiere all'umanità, Neil Armstrong è stato scolpito nel marmo. Non ci si può meravigliare perciò se Oriana Fallaci, che andò a...