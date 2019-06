CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 22 giugno 1941 Winston Churchill fu svegliato da una notizia che gli restituì dieci anni di vita. Alle prime luci dell'alba, Hitler aveva scatenato l'Operazione Barbarossa attaccando l'Unione Sovietica: la Gran Bretagna non era più sola. Poco importava che il nuovo alleato fosse un sanguinario tiranno. «Se Hitler invadesse l'inferno - disse il grande statista inglese - spenderei qualche buona parola per il diavolo». Ora l'enorme macchina da guerra nazista si era rivolta contro l'Orso russo, in una lotta senza quartiere: 150 divisioni,...