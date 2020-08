LA TRADIZIONE

VENEZIA Per la prima volta sarà un Palio delle Antiche Repubbliche Marinare natalizio. Non era mai accaduto nel corso dei 65 anni della storia della manifestazione. Dopo che le misure anti Covid-19 avevano fatto saltare la competizione ad Amalfi, a maggio, il comitato generale ha deciso, per non perdere l'edizione 2020, di far disputare la regata dei galeoni nella stagione invernale, a Genova, sabato 19 e domenica 20 dicembre. I corollari alla gara ci saranno tutti, come la sfilata in costume delle quattro Antiche Repubbliche, la cerimonia di presentazione degli equipaggi e la diretta Rai.

Dopo il forfait di Amalfi e l'impossibilità di gareggiare in Campania perché stagione di mareggiate, vento ed alte onde, Venezia e Genova si erano proposte per ospitare l'evento, escluso a Pisa per i bizzosi comportamenti invernali dell'Arno. In laguna, però, potrebbe soffiare una forte bora capace di compromettere la gara. Così Genova, con il suo specchio d'acqua interno, adibito alle gare di canottaggio, è sembrata l'opzione migliore.

Lo scalmo verde con il leone alato è l'equipaggio da battere, avendo vinto lo scorso anno proprio a Venezia.

«Ci siamo visti con i ragazzi e abbiamo fatto qualche piano - racconta il nostro allenatore, Mauro Serena - il 13 settembre, dopo la Regata Storica, cominceremo gli allenamenti. Abbiamo tre mesi per prepararci bene. Il gruppo di atleti è sempre lo stesso e il Comune porterà il galeone a Mestre, presso la Canottieri a San Giuliano, dove ci è più comodo vogare. Nei primi giorni di novembre i ragazzi effettueranno il test remo-ergometrico sugli otto minuti, poi formeremo l'equipaggio definitivo. Cambierà solo l'abbigliamento, che sarà invernale. Il campo di gara a Genova, molto regolare, garantisce la competizione. È un po' paradossale pensare che noi siamo soliti cominciare gli allenamenti proprio in dicembre, in vista del confronto primaverile. I nostri atleti avranno in tal modo solo un mese di riposo, poi ripartiremo a fine gennaio per arrivare a maggio 2021». (T.card.)

