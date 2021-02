Il 17 febbraio ricorre la Festa del gatto. Non sappiamo il perché di quella data. Per alcuni, c'entra il segno zodiacale, l'Acquario, simbolo di fantasia e di indipendenza; per altri è un simbolo negativo, visto che l'innocuo animale è stato per secoli associato alle streghe. Infine, il numero XVII, anagrammato, diventa un Vixi, e il gatto avrebbe, come si dice, sette vite. Comunque sia, è un celebrazione opportuna. Oggi in Italia i gatti sono più di sette milioni, e attorno a loro ruota un mondo di prodotti e accessori di oltre due miliardi di euro. Francia e Germania ne hanno più del doppio, tutti casalinghi e ben tenuti. Il fenomeno del randagismo è praticamente scomparso: in gran parte d'Europa sono protetti da una normativa rigorosa, e in Italia è stata introdotta anche una tutela penale.

L'EVOLUZIONE

È l'evoluzione di una civiltà che avanza, sia pure a fatica, verso un ingentilimento dei costumi. Solo chi è digiuno di storia può credere che i tempi nostri, pur caratterizzati da guerre e stragi, siano peggiori di quelli di un volta. Nei secoli scorsi l'uomo è riuscito a elaborare crudeltà di insuperata raffinatezza, che non ci turbano perché, a differenza di quelle attuali, non sono mai state documentate e filmate. Questa libidine di sofferenza si è spesso scatenata non solo contro nemici altrettanto crudeli, ma contro innocue e inermi bestiole, colpevoli solo di esser bersaglio di superstizioni stupide e ignobili. Il gatto ha sopportato più di tutti il peso di questi pregiudizi funesti. Identificato come incarnazione dei diavoli o delle streghe, è stato picchiato, torturato, bruciato e squartato tra il tripudio della folla, con ritualità indegne della nostra pur imperfetta natura. Solo a fatica, è diventato, di recente, un insostituibile membro di famiglie e comunità.

A questo hanno contribuito due fattori. La bellezza fisica e l'elogio della letteratura. Quanto alla prima, vale il detto che Dio ha creato il gatto perché l'uomo potesse accarezzare la tigre. La sua pelliccia morbida e setosa, la grazia patrizia dei suoi movimenti, l'enigmatica dolcezza dei suoi occhi, dividono con noi le vaghe malinconie del crepuscolo e i sogni insondabili delle nostre fantasie.

LA SERENITÀ

L'inquietudine che un tempo provocava il suo sguardo indecifrabile oggi si è convertita in un balsamo di serenità. La psichiatria una volta tanto unanime consiglia questa pet terapy come efficace rimedio contro la depressione.

A testimonianza di questi progressi, la bibliografia sui gatti è assai cresciuta. Le pubblicazioni non si limitano a istruirci sulla loro salute e sul loro carattere, per assicurarne il benessere. Ne hanno fatto dei protagonisti di racconti, di quadri e di film. Questo avveniva anche in passato, basti pensare a Pinocchio, alle favole di Esopo, di Fedro, e di La Fontaine. Tuttavia, come per il resto degli animali, si trattava di ruoli simbolici, che riflettevano i nostri numerosi vizi e le rare virtù. George Orwell, nella sua Animal farm e Anatole France nell'Ile des pinguins ne rappresentarono le degenerazioni politiche. Oggi invece il gatto ha acquistato una sua nobile autonomia. I francesi ne hanno costruito divertentissime variazioni. Li hanno immaginati come pittori (Chat-gall), registi (Chat-brol), scittori (Chat-teaubriand) vi via fino al più illustre degli imperatori ( Cha-rlemagne). Oggi i bouquinistes della Seine espongono queste divertenti immagini in primo piano, relegando i venerabili letterati in fondo agli scaffali.

Si è andati anche oltre. Il linguaggio del loro corpo è stato analizzato attraverso i segnali della coda, delle orecchie e delle zampe, la mimica e la postura. Ne sono stati indicati nuovi poteri curativi: dall'ansia, all'alcolismo, all'ipertensione, via via fino alla tossicodipendenza. Se ne è ipotizzata la capacità di prevedere terremoti, valanghe ed altri eventi funesti, persino incursioni aeree. Molti londinesi raccontarono che, nell'imminenza dei bombardamenti tedeschi, i loro gatti davano segno di irrequietezza, allertando i padroni che si precipitavano nei rifugi. Pare che la soriana Sally sia sta premiata, per questo, con una medaglia.

E tuttavia la propizia presenza felina è vulnerata dalla sua provvisorietà. Nella sua commovente Vie de deux chattes Pierre Loti ci racconta la tristezza della sepoltura di Moumoutte Blanche, nello stesso luogo dove riposavano i resti del suo precedente soriano, di cui riscopre i poveri ossicini. Loti, come al solito, ne trae motivo per riflettere sulla precarietà ed la vanità della vita, ma noi non ci presteremo a questa voluptas dolendi.

LA SOLITUDINE

Preferiamo dire grazie a questi nostri amici per aver condiviso i momenti più lieti, e addolcito la tristezza di quelli infelici. Grazie per aver alleviato la solitudine di molti anziani, abbandonati da figli indifferenti e isolati da un mondo ostile. Grazie di aver offerto, sia pure per oculato tornaconto, una presenza rassicurante e un atteggiamento fiero, abitudinario e imprevedibile, non sottomesso ai nostri capricci ma sensibile alle nostre reazioni. Grazie di averci dato l'esempio di un individualismo enigmatico e indisciplinato, che sa rapidamente convertirsi in tenerezze languide e in sguardi voluttuosi. Ma voi non siete morti .Come i vecchi soldati, siete soltanto svaniti, rifugiandovi in un mondo dove forse un giorno vi ritroveremo. La tremenda frase dell'Ecclesiaste - «chi dice che lo spirito dell'animale scenda sottoterra e quella dell'uomo ascenda al cielo?»- noi preferiamo leggerla in modo simmetrico, non come un annichilimento di entrambi ma come un ricongiungimento, non sappiamo ne come né quando, nell'unità di una nuova creazione. E anche se questo non accadesse, continuerete a vivere nel tramandarvi i vostri insegnamenti di amicizia e di amore: come gli atleti si passano la staffetta, anche voi entrate in una casa ospitale come eredi legittimi di chi vi ha preceduto, mantenendone lo stesso ruolo, sia pure con una diversa interpretazione. Non vi attribuiamo qualità che non avete. Non siete delle divinità come Bastheth, tantomeno manutengoli luciferini. Anzi, vi chiediamo scusa se nei tempi andati vi abbiamo offeso assimilandovi a degli dei capricciosi o a dèmoni stupidi e iracondi. Ci accontentiamo di quello che siete, di quello che ci date, e di quello che ci insegnate: il gusto della libertà, dell'ironia e dell'autosufficienza. Molti poeti hanno scritto che accarezzare la vostra morbida pelliccia è più voluttuoso, e certo più rassicurante, che esporsi alle insidie della sensualità. Non arriveremo a questo. Ma non ci stupiamo se , accanto all'eterno femminino, l'eterno felino consola il nostro animo inquieto.

