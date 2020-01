Il 17 febbraio 1992 è una delle date più importanti della Repubblica Italiana, forse la più traumatica e devastatrice: l'arresto di Mario Chiesa sancì l'inizio di Mani pulite, altrimenti detta Tangentopoli, che di fatto, in breve tempo, fece crollare tutta l'architettura politica del Paese, concludendo in modo sconvolgente la fase chiamata Prima Repubblica. Nel corso delle indagini Bettino Craxi vide distruggersi il suo potere e fu costretto, per evitare l'arresto, a fuggire in Tunisia, ad Hammamet, latitanza dalla quale non fece più ritorno, nemmeno dopo la sua morte. Da quei giorni fino a oggi è sempre ampio il dibattito sulla sua figura, che va, per alcuni, dal mascalzone senza necessità di revisioni di pensiero, a quella, per altri, dell'uomo perseguitato.

Gianni Amelio, anche sceneggiatore assieme a Alberto Taraglio, compone un quadro che sceglie l'ambiguità come fonte di rappresentazione e non solo per il mimetismo estremo con il quale lo straordinario Pierfrancesco Favino si identifica con Craxi (facendo di fatto sparire tutto il resto del cast, in alcuni casi davvero in difficoltà) e al tempo stesso per la negazione totale di ogni preciso riferimento personale (Craxi non è mai nominato, se non come il Presidente, la figlia diventa garibaldinamente Anita, il personaggio di Fausto è inventato, il contesto generale è sfuggente). Si tratta di una scelta coerente, ma al tempo stesso rischiosa, volendo anche indagare sugli aspetti più intimi e personali dell'uomo politico, costretto all'esilio (il film è girato nella vera casa dove dimorò l'esponente del Psi). Amelio non è Bellocchio, che entra nella storia politica italiana e la rilegge nei suoi scossoni realistici impastandoli con il proprio sguardo, con illuminazioni oniriche; e nemmeno Sorrentino, che irrompe nella vita di Andreotti e Berlusconi e impone la sua presenza, con il proprio egocentrismo e quel senso dissacrante di tutto; e di certo non Moretti del suo Caimano.

Amelio si limita a osservare. Rimane esterno. Scruta il potente nel suo essere ormai fantasma, cerca una lettura universale, ma il simbolismo a volte nuoce (la fionda, il vetro infranto, la pasta divisa), i riferimenti cinematografici stonano, e stavolta il suo colpire al cuore (di cui arrivano gli echi) a tratti sbaglia bersaglio. Peccato, perché a tratti è l'Amelio più convincente da Il primo uomo a oggi, dove l'arroganza del Potere è forte anche sulla soglia della morte, ma manca una forte lettura di quell'Italia (e di conseguenza di quella attuale), perché l'indeterminatezza di ogni dettaglio toglie quella forza che Hammamet avrebbe dovuto avere.

Adriano De Grandis

