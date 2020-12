Il 17 Dicembre 1843 fu pubblicata la prima edizione di Christmas Carol, Il Canto di Natale di Charles Dickens. Ne celebriamo volentieri la ricorrenza, perché ha deliziato l'infanzia di intere generazioni, e attraverso infiniti adattamenti ritorna sempre nelle nostre case in questo periodo. Non sappiamo se, come sostengono alcuni, il Covid con la sua segregazione ci faccia diventare più buoni. In ogni caso questo gradevole ed edificante racconto costituisce un aiutino.

IL PROTAGONISTA

È la storia di Ebenezer Scrooge, un ricco mercante divorato dall'avarizia e dall'egoismo, le cui mani «adunghiavano, spremevano, torcevano scuoiavano e artigliavano in quell'animo chiuso, sigillato e solitario, mentre il freddo che aveva dentro gelava il suo viso decrepito». Uno Shylock senza Jessica, senza Bibbia e senza fede. La vigilia di Natale, uggiosa e nebbiosa, il vecchio se ne sta affaccendato al suo banco, sfregandosi le mani e battendo i piedi per scaldarsi. Il 25 Dicembre è per lui solo un giorno di scadenze, in cui ci si ritrova «più vecchi di un anno e nemmeno di un'ora più ricchi». Rifiuta gli aiuti di cibo e carbone per i poveri, per loro grugnisce - ci sono gli ospizi, meglio ancora le prigioni. Ed ecco apparirgli lo spettro del socio Jacob Marley, morto sette anni prima. È avvolto nelle stesse catene dell'avarizia, che in vita gli avevano impedito ogni opera buona; vorrebbe rimediare, ma come per il ricco epulone evangelico ormai è tardi, gli resta appena il tempo di annunciare a Scrooge la visita di tre spiriti, e poi svanire. Poco impressionato, il cinico materialista pensa a un'allucinazione da disturbo intestinale, ma deve ricredersi quando gli appare il primo spettro, fluttuante e mutevole, con venti gambe senza capo e un capo senza corpo. È lo spirito del Natale passato, che trasporta il vecchio nei luoghi della sua fanciullezza, pieni di speranze, di gioie e di dolori da gran tempo caduti in oblio, con le ombre delle cose che furono e «non hanno più coscienza di noi». Scrooge vede un camerone spoglio e un ragazzino infreddolito: è il ricordo della sua infanzia misera, del suo isolamento malinconico e del suo primo amore perduto: per un attimo l'arido misantropo pensa ai bambini che non ha mai avuto, a una creaturina «che avrebbe fatto fiorire una primavera nel triste inverno della sua vita», e sente la vista oscurata dalle lacrime.

IL PRESENTE

La seconda apparizione è quella del Natale presente, che si manifesta nella forma di un gigante con i riccioli neri incoronati di agrifoglio, «lucido l'occhio, aperta la mano, gioconda la voce». Lo spirito accompagna Scrooge nella modesta casa del suo malpagato contabile, Bob Cratchit, dove la festa è turbata dalla malattia del piccolo Tiny Tim, che le scarse finanze dei genitori non permettono di curare. La scena poi si sposta tra famiglie di minatori, guardiani di fari, gabbieri di navigli, tutti poverelli ma accomunati dalla fraternità della notte santa. Infine, lo spettro lo conduce presso gli infermi e gli sventurati, negli ospizi, negli ospedali, nelle prigioni e in altri rifugi della miseria. E Scrooge è sconvolto da questa serenità e soprattutto dal fatto che tutte queste persone, persino quelle da lui maltrattate, brindino alla sua salute.

IL FUTURO

Il terzo Spirito gli si presenta come il Natale futuro, e la scena si sdoppia: in un tugurio miserabile Scrooge assiste alla spoliazione di un cadavere coperto di stracci, e in casa Cratchit vede la rassegnazione cristiana dei genitori del piccolo Tiny Tim, morto per mancanza di medicine. Il cadavere abbandonato è, naturalmente, il suo, e per rincarar la dose lo spirito gli mostra anche la tomba con tanto di epigrafe. Atterrito dalla visione, travolto dal rimorso ed educato dal salutare ammonimento, Scrooge implora lo spirito di salvarlo, riconoscendo i propri errori e promettendo di cambiar vita. A questo punto il sogno cessa ma, a differenza di quanto sostiene Dante nel Canto XXXIII del Paradiso, l'immagine rimane, e con essa la conversione del taccagno pentito, terrorizzato dall'incubo ma vivificato dalla speranza. Le campane della chiesa riportano Scrooge alla vita, che sarà orientata alla caritatevole benevolenza verso gli ultimi: soccorre Tiny Tim, che nonostante i medici guarisce, si riappacifica con il prossimo, dispensa elemosine e festeggia ogni Natale. «Alcuni - conclude Dickens - risero di questo mutamento, ma Scrooge non li badava, perché sapeva che molte cose buone, su questo mondo, cominciano sempre col muover il riso in certa gente».

LA POETICA

C'è di tutto in questo dramma in cinque atti: dal picaresco al gotico, dal tragico all'umoristico, da Shakespeare fino a Giobbe, con il suo fulmineo e improbabile lieto fine. In questo modo Dickens seppe coniugare la poetica religiosa della notte di Natale con l'appello alla fraternità istintiva del romanzo sociale, di cui a buon diritto è ritenuto il creatore. La sua influenza fu immensa, dalle favole per bambini alle strazianti novelle di Cechov, dalle maniacali economie di zio Paperone (chiamato da Disney Uncle Scrooge) al compassionevole scetticismo di Sylvestre Bonnard, nell'omonimo romanzo di Anatole France. Ma forse l'omaggio più significativo glielo ha reso Oscar Wilde, nel suo delizioso raccontino The selfish Giant, il gigante egoista, che ci piace ricordare come complemento alla figura del vecchio avaro dickensiano.

IL MURO

Il burbero energumeno ha infatti eretto un muro lungo il suo giardino per impedire ai bambini di venirci a giocare. Ma gli alberi si seccano, i fiori appassiscono, e il terreno inaridisce in una perpetuo sterilità. Commosso e pentito, il gigante apre una breccia, i piccoli entrano, il parco rinasce ma un albero rimane nudo, perché un bambino, il più esile, non riesce a salirci. Il gigante lo prende delicatamente, lo depone su un ramo, e ne riceve in cambio un bacio, probabilmente il primo in vita sua. Passato l'inverno, con la primavera ritornano anche i suoi piccoli amici: tuttavia manca il preferito, quello che lo aveva baciato, e di lui nessuno sa nulla. Passano gli anni, il gigante invecchia, appagato della sua generosità ma incupito dalla perdita del bambino. Finché questo un giorno ricompare, con le mani e i piedini straziati da ferite. Furente, il gigante gli chiede chi lo abbia martoriato: farà i conti con lui e con la sua spada. Ma il bimbo risponde che sono le ferite dell'amore, destinate a creare anche per lui un giardino più bello, grande e duraturo di quello dove un tempo gli ha consentito di giocare. E il giorno dopo i ragazzi trovano il gigante morto, sorridente e coperto di fiori. Per uno dei tanti misteri della natura umana, il dissoluto e perverso Oscar Wilde ci ha commosso ancora di più del nostro devoto filantropo inglese. Buon Natale.

