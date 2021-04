Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il 15 Aprile del 1990 moriva a New York Greta Garbo. Benché fosse lontana dagli schermi da mezzo secolo era l'attrice più famosa al mondo. E poiché lo è ancora, e probabilmente lo sarà in futuro, è giusto e piacevole ricordarla qui. Il suo vero nome era Greta Lovisa Gustafsson. Era nata a Stoccolma il 18 Settembre 1905, da una modesta famiglia che la inviò, giovanissima, a lavorare come commessa. Fu notata per la sua bellezza, e...