Il 14 Luglio 1948, in una Roma deturpata dalla guerra e oppressa dalla calura, Palmiro Togliatti,segretario del PCI, uscì con la sua compagna Nilde Jotti da una porticina laterale di Montecitorio. Per non disturbare la scorta, assicurarono gli amici; per evitare i giornalisti, insinuarono gli avversari. I due conviventi non erano sposati, e a quel tempo il partito di falce e martello era bacchettone quanto e forse più di quello scudocrociato. Se i due avessero voluto mantenere riservata la loro breve sortita non avrebbero potuto scegliere un...