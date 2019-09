CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 12 Settembre 1919, esattamente cento anni fa, Gabriele D'Annunzio, alla testa di trecento legionari partiva da Ronchi, una cittadina prossima a Trieste, per la più spavalda e incredibile avventura dell'irrequieto Poeta: la conquista e l'occupazione di Fiume, con la creazione di uno stato autonomo e una Costituzione rivoluzionaria. L'impresa fini in un fiasco, ma il Vate ne uscì incoronato, dimostrandosi così un mago dell'illusionismo: perché soltanto un prestigiatore geniale può convertire un fallimento in un successo.L'Italia, uscita...