Il 12 febbraio sbarcano i Subsonica, un tour da Otto

Martedì 12 febbraio i Subsonica saranno in concerto alla Kioene Arena di Padova. Dopo aver attraversato i club d'Europa con l'European reBoot 2018 lo scorso dicembre, il prossimo mese la band capitanata da Samuel Romano tornerà protagonista in Italia. Ad attenderla, i palazzetti di otto città: è da qui che passerà 8 Tour, la nuova tournée dal nome dell'ultimo album, ottavo progetto discografico in studio, pubblicato lo scorso ottobre per Sony Music. In partenza il 9 febbraio, oltre alla Città del Santo il tour toccherà Ancona, Bologna,...