Il 10 ottobre via ai corsi per volontari dell'Avapo

VOLONTARIATOVENEZIA Prenderà il via il 10 ottobre prossimo, su iniziativa di Avapo Venezia onlus (Associazione volontari assistenza pazienti oncologici) e col patrocinio del Comune e dell'Ulss 3 Serenissima, il 30° corso per la formazione di volontari che opereranno nel campo dell'assistenza agli ammalati e alle loro famiglie.Avapo Venezia è una realtà attiva nel nostro territorio ormai da un trentennio che conta già un centinaio di volontari. Garantisce, tra l'altro una presenza costante in ospedale per tutto l'anno, incluse domeniche e...