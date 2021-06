Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA Il Pfizer si conferma di gran lunga il vaccino più usato, il perno della campagna vaccinale: 303.820 le dosi finora somministrate, contro le 83.010 di AstraZeneca, 37.498 di Moderna e 9.929 di Johnson&Johnson, per un totale (cifra ufficiale all'altro ieri) di 434.473 vaccinazioni, di cui 306.352 prime dosi e 128.090 richiami.Questo il tasso di copertura diviso per fasce d'età: over 80 anni, 100%; 70-79, 86,7%; 60-69,...