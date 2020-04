Ieri Le Monde' ha definito Giuseppe Conte un figurante diventato attore protagonista durante la crisi. Venivano messi in risalto il suo elevato indice di gradimento e le sue buone relazioni internazionali patrocinate anche da Sergio Mattarella. Sempre ieri il New York Times' osservava che il Sud dove tre milioni e mezzo di lavoratori in nero producono il 12 per cento del Pil potrebbe passare dalla salvezza dal virus a una catastrofe economica. Sappiamo che il rischio della catastrofe purtroppo è generalizzato e che nessuna persona seria al momento è in grado di valutare le dimensioni di un auspicato impatto positivo delle misure governative e delle provvidenze europee. Come dice Giuseppe De Rita, da cinquant'anni l'analista più autorevole della società italiana, l'Italia sta diventando un Paese sovvenzionato ad personam, lamentando che l'assistenzialismo spicciolo stia prendendo il posto di una visione strategica come ci fu nel dopoguerra. In questo senso, c'è il timore che il Pd ceda alle insistenze dei 5 Stelle ideologicamente vicini ai sussidi.

I prossimi giorni saranno decisivi. 1. Quando ripartirà effettivamente il Paese riaprendo l'intero sistema produttivo con trasporti adeguati? 2. Quante aziende riceveranno effettivamente i prestiti garantiti dal governo? E quando, visto che anche lì c'è un po' di burocrazia? 3. Tutti da Conte in giù parlano di contributi a fondo perduto. Saranno una mancia o una base per ripartire? 4. Quando sarà disponibile il Fondo europeo per la ripresa (Recovery Fund)? E a quali condizioni? La Merkel dice che per dare tanti soldi bisogna guardare anche alle tasse e alle spese (degli altri): si ferisce al paradiso fiscale olandese o alla nota cattiva fama dell'Italia? 5. Infine, prenderemo o no i 36 miliardi del Mes? Su questo punto, come dobbiamo leggere la disponibilità di Berlusconi a votare il provvedimento in contrasto con il resto del centrodestra? Se i voti di Forza Italia fossero aggiuntivi a quelli della maggioranza, poco male. Se fossero sostitutivi si aprirebbe una crisi di governo. E qui veniamo allo scenario di un nuovo gabinetto. Non sappiamo se si tratterebbe di un Conte ter o del signor X 1. Certo, un governo fragile come l'attuale forse non avrebbe le spalle per sostenere una immensa opera di ricostruzione. Ma con Forza Italia dentro, il primo a dolersene non sarebbe Matteo Salvini, ma Matteo Renzi, il cui potere di interdizione sarebbe probabilmente vanificato.

