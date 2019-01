«Identità è non avere le radici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dice Juan Octavio Prenz: «Il premio è un forte messaggio e un invito a tornare ai valori legati alla terra, alle tradizioni, in un fertile intreccio con l'altro e il diverso che porta all'universalità». Il premio è il Nonino che, per la sezione internazionale, gli sarà consegnato sabato a Ronchi di Percoto. Nato nel 1932, argentino di origini istriane croate, nel 1975 è stato costretto all'esilio per motivi politici e si è trasferito prima a Belgrado e Lubiana, poi a Trieste. Prenz arriva in Friuli con un libro di versi, Figure di...