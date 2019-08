I vip nel libro nero di Epstein ora trema anche Hollywood

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTE«Sapesse quanto materiale scottante ho su molti potenti...». A parlare, esattamente un anno fa, era Jeffrey Epstein, in un lungo colloquio con James Stewart del New York Times. Travolto dalle accuse di abusi su minori e di sfruttamento della prostituzione minorile, non nascondeva di avere informazioni imbarazzanti e compromettenti sulle inclinazioni sessuali e sull'uso di droghe da parte di personalità della politica, dello spettacolo, della moda, della finanza. Insomma di tutto quel mondo che - tra New York, Hollywood, Palm...