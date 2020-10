I VINI DI BUSCEMI

A grande richiesta torna questa settimana, al Baccalàdivino di Mestre (Ve), Gaspare Buscemi, grande figura del mondo del vino, autore, fra l'altro, del libro: La Guida al piacere del vino, una pubblicazione dedicata sia agli appassionati che ai neofiti e che, con un linguaggio semplice, chiaro e accessibile a tutti, racconta la magia del vino. Libro che sarà fra i protagonisti della serata visto che verrà offerto in omaggio a tutti i partecipanti. Buscemi sarà a Mestre venerdì prossimo, 16 ottobre, con alcune sue creazioni, in una serata straordinaria, dove ogni bicchiere sarà accompagnato dai piatti preparati dal patron Franco Favaretto.

La cucina di Franco incontrerà così i Bianchi insoliti di Gaspare, in una cena incentrata anche sul tema della cultura dell'attesa, con vini di diverse annate a confronto. La serata inizierà con l'assaggio dei mantecati della casa nelle tre versioni classiche, abbinati al Perle d'Uva in fondo 2019; poi arriverà in tavola la Crema di ceci e porri con gambero in camicia assieme all'Alture bianco Scelta di Collina 2010, ecco poi il Risotto di stocco con carciofo in due cotture e gli Gnocchetti di patate con ragù di moscardini (stesso vino ma dell'annata 2005), il Cuore di baccalà con verdure d'autunno assieme al Colombaio di Candia, Erbaluce di Calustro 2004, lo Sgroppino agli agrumi con biscottini buranei con Perle d'Uva d'Alture 1993. Costo: 65 euro. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 041914560.

