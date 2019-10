I vini d'autore e le case del cibo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CALENDARIOEcco quattro interessanti degustazioni, questa settimana, tutte ospitate da ristoranti ed enoteche venete e abbinate a cibi ad hoc con produttori, enologi e sommelier. Ricominciano le degustazioni di Osterie Modern e a Campodarsego (Pd). Protagonisti venerdì prossimo - i vini di Lucio Gomiero in una Cena con Verticale di Alpinae, Fior d'Arancio passito di Vignalta, grande vino da dessert, poco conosciuto eppure fra i vini dolci più premiati nel mondo, per un'esperienza unica e, visto le scarsità delle bottiglie in cantina,...