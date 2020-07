I VINCITORI

Ventiquattro foodblogger hanno messo in gioco la loro esperienza lasciandosi affascinare dai profumi dei vini dei Colli Euganei per sfidarsi con una ricetta ispirata dalle Doc e Docg, in un contest creato da Erica Zampieri con il suo Blog Sapori e dissapori food, sostenuto dal Consorzio Vini Colli Euganei, e dall'associazione Italiana Food Blogger. La giuria composta da professionisti della ristorazione, fotografia e scrittura, oltre che dai 24 produttori che hanno aderito all'iniziativa ha valutato anche la presentazione, e il lavoro composto da storytelling. In giuria Andrea Valentinetti chef del ristorante Radici di Padova, Claudia Baldin, guida turistica del Territorio Euganeo e responsabile del Parco letterario Francesco Petrarca, Stefani Casali, fotografa, Piero Babudro, esperto di comunicazione, Lisa Chilese, per il Consorzio Vini Colli Euganei, e giornalisti enogastronomici. La vittoria è andata a Claudia Tiberi, del Blog Verdecardamomo con una gallette rustica al vino; al secondo posto un ex aequo tra Anna Funari del blog Panemarmellata con dei Burger d'oca al Fior d'arancio ed Elisa Di Rienzo, del blog Fiordicappero, con la sua insalata di gallina padovana. Terza Giusy Locati, sommelier e blogger di Blumirtillo, con i Totani ripieni su riduzione di Serprino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

