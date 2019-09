CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I VECCHI LEONI«La patria? La patria ormai sta dall'altra parte». È una battuta di Tiro al piccione opera prima di Giuliano Montaldo, presentato a Venezia nel 1961, che suscitò un vespaio di polemiche perché trattava un pezzo di storia scomoda: la Repubblica di Salò. «Mi attaccarono sia da destra che da sinistra racconta il regista entrai in crisi e solo col tempo ho capito che non era per come avevo girato il film, ma era il tema a dare fastidio». Quasi sessant'anni dopo, Montaldo ripresenta alla Mostra il suo esordio alla regia dopo...