I turisti: «Acqua troppo cara» L'Aepe: «Falso, costa poco»

ACQUA TURISTICAVENEZIA Turisti contro le acque minerali italiane, ritenute troppo care. L'agenzia di comunicazione Klaus Davi & Co. ha intervistato 586 turisti stranieri e dai risultati sembra esserci parecchio malcontento in merito al costo medio delle bottiglie: un turista su tre, infatti, sostiene di aver pagato troppo. Il 5% afferma addirittura di aver dovuto sborsare fino a 8 euro per una bottiglia nelle città turistiche per eccellenza come Firenze, Venezia e Roma. Un 12% ha dichiarato di aver speso tra i 5 e gli 8 euro, mentre il 23%...