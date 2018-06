CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TROFEIMARANELLOSe è vero, come è vero, che il motore è il cuore della meccanica i propulsori del Cavallino non possono che essere un'eccellenza tecnologica, la vera griffe del brand. Apprezzatissimi dai clienti e acclamati dagli esperti, fanno da sempre man bassa di premi e riconoscimenti. E anche quest'anno hanno conquistato le luci del palcoscenico nel prestigioso Motore dell'Anno stabilendo diversi primati.Nell'edizione 2018 dell'award la casa di Maranello ha conquistato ben 6 trofei (mai nessuno in precedenza si era spinto tanto in...