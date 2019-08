CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TRASPORTIVENEZIA Come capita ogni anno, Avm/Actv dovrà modificare i servizi di trasporto pubblico per consentire lo svolgimento della regata Storica. Per cui, niente vaporetti in canal Grande tra le 15 e le 19.30 mentre in Bacino San Marco - sino alla fermata di Giardini compresa - la navigazione verrà interrotta dalle 15 alle 18.45 circa.Tutte le modifiche saranno pubblicate in una locandina che sarà esposta su tutti i pontili. Contestualmente, l'approdo di San Silvestro sarà sospeso tra le 5 di domenica e le 4 di mercoledì prossimo...