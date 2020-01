I testimoni confermano l'aggressione a San Marco

IL PESTAGGIO

VENEZIA Hanno confermato tutto i tre ragazzi sentiti sabato pomeriggio dai carabinieri di Venezia per far luce sull'aggressione della notte di Capodanno nei confronti dell'ex deputato di Liberi e Uguali, Arturo Scotto, picchiato da una decina di neofascisti dopo che la moglie del politico originario di Torre del Greco li aveva ripresi, indignata, per via del coro «Anna Frank sei finita nel forno» che il gruppetto stava cantando. Circostanze e passaggi chiesti dai carabinieri ai tre ragazzi, amici di Vladislav Bogdan, l'ingegnere ventiduenne nato in Moldavia, che si è messo in mezzo tra la famiglia Scotto e gli aggressori neofascisti. Un gesto che al giovane ingegnere è costato una prognosi di dieci giorni e un volto tumefatto per i pugni e i calci subiti, anche mentre si trovava a terra. Particolari, anche questi, confermati dai diretti testimoni. Il racconto dei tre ragazzi serve a stringere il cerchio contro il gruppetto - del quale facevano parte anche due ragazze, entrambe bionde - sulle cui tracce si sono messi i militari dell'Arma dopo che le telecamere di sicurezza installate sulla Torre dell'Orologio di Piazza San Marco aveva ripreso il pestaggio e in particolare due giovani: uno calvo e uno con i capelli e al collo una sciarpa bianca. Le indagini dei carabinieri portano anche fuori Venezia e si stanno concentrando soprattutto sul coro contro Anna Frank. La storia della ragazzina ebrea morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen e divenuta un simbolo dell'Olocausto per il suo diario è un refrain per un certa frangia neofascista che ha come musa ispiratrice uno spiccato senso antisemita. (n.mun.)

