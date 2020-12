IL PATRIMONIO

VENEZIA La testimonianza storica di anni e anni di corde intrecciate una a una, artigianalmente, rischia di esser perduta per sempre. L'ultimo lascito fisico di Renzo Inio si trova nell'Arsenale, lì, dove avrebbe dovuto nascere un museo in grado di spiegare i legami tra Venezia e la sua storia marinara. Se per il saper fare, cioè il bene immateriale che Inio si è portato via con sé, non c'è più nulla da fare, diversa è la speranza per i macchinari che hanno aiutato il Corder a intrecciare le sue opere, come ha auspicato il giornalista e scrittore Silvio Testa in un intervento su Il Gazzettino di ieri.

A ricostruire il perché e come tutto si sia fermato è Camillo Tonini, già direttore del Palazzo Ducale e funzionario che si era preso a cuore i destini di quei macchinari. «Inio aveva la sua officina alla Giudecca, a suo tempo sono andato a visitarla. Era una vera e propria testimonianza di un'arte passata e lui si rendeva conto perfettamente dell'importanza, al punto da esserne fiero e orgoglioso», racconta Tonini.

Una volta smesso di lavorare, il pericolo era che gli strumenti diventassero da buttare: «L'allora direttore dei musei civici veneziani Romanelli fece passare una proposta per acquistare tutti gli strumenti per i cordami, il problema era semmai dove metterli. Alla fine si decise di posizionarli nei magazzini del sale, dove poi è nato lo studio di Vedova. Sono stati lasciati lì per diverso tempo, finché non si decise di sistemare i magazzini per ospitare la fondazione Vedova. A quel punto fui chiamato in quanto conservatore delle collezioni storiche, per andare a prendere e sistemarle da qualche altra parte. Sono andato a vederle ed erano in condizioni terribili».

Tra il momento dell'acquisto e il loro passaggio all'Arsenale, Tonini stima un lasso di tempo di due anni: «Abbiamo trovato la soluzione di portarle all'Arsenale - continua - allora come oggi si parlava di un futuro museo dove ospitare un ingrandimento dell'attuale museo navale. Ricordo che per il trasporto era stata fatta una barca, ma son dovuti venire quelli della Marina, perché per queste cose non ci sono mai soldi, così abbiamo portato i pezzi lì e li abbiamo sbarcati al magazzino del Ferro, dove sono stati in attesa che succedesse qualcosa, assieme agli altri pezzi importanti che la Marina aveva, ma con i quali il museo non è mai diventato realtà».

Il lavoro imponente è stato quello di ricostruire il tutto: «A farlo è stato Giovanni Caniato, da appassionato, con Inio, era riuscito a rimontare tutta la macchina». Un lavoro non semplice proprio per le dimensioni richieste dall'impianto: «Pigliava circa cento metri per tutto il percorso. Il laboratorio di Inio sarà stato sugli 80 metri, tra l'attrezzo con i tornelli per arrotolare le cime, alla fine del percorso che si allunga per quanto deve essere lunga la gomena si arrotola con alcuni uncini, come una lama, ma così si riescono a realizzare corde di varie dimensioni e spessore».

«Si tratta - aggiunge - di uno strumento che in parte utilizzava pezzi dell'800, ma anche un motore di una lavatrice da lui adattato alla circostanza».

Il tutto, pur trovandosi all'Arsenale, è però di proprietà del Comune: «C'è stato un affidamento temporaneo alla Marina, che si è presa in carico il materiale. Un po' come si fa con i quadri, credo che in Fondazione musei civici ci sia ancora il documento. Quando abbiamo visto lo strumento rimontato eravamo contenti, speravamo potesse essere il via di questo nuovo museo della marineria veneziana, della cultura marinaresca, ma probabilmente ora tutto è ammassato da qualche parte». Da ultimo, Tonini ricorda il forte legame tra Inio e le sue cime: «Era molto fiero di questo suo mestiere, si ingegnava, aveva anche un contratto con Actv. Basta guardare le cime in dotazione all'azienda, ancora oggi si vece che sono fatte con materiali vegetali. Mi spiace che la vicenda si sia interrotta in questa maniera, si è interrotto tutto il museo della marina».

Tomaso Borzomì

