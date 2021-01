IN PASSERELLA

Forse nessuno come Chanel è riuscito a rendere visibile, inquietante, importante, la presenza del Covid nel nostro universo: puntuale nel calendario parigino delle sfilate d'alta moda per la prossima primavera - estate 2021, il Grand Palais (da anni location privilegiata voluta da Karl Lagerfeld per le presentazioni di moda Chanel) ha aperto non per il pubblico, ma solo per le cinque invitate dalla Maison (tra cui Penelope Cruz, Marion Cotillard, Vanessa Paradis). Per loro, all'interno del Palais svotato di tutto, erano riservate le seggioline collocate a distanza di sicurezza sotto la cupola altissima che così sembrava dominare un deserto urbano nel quale, riprese dalle telecamere del video che avrebbe sostituito il defilè, rigorosamente vestite di nero, si perdevano le figurette eleganti di questo pubblico inventato per la presentazione dell'alta moda per la prossima estate firmata da Virginie Viard, che dalla morte di Lagerfeld ha in mano le redini della conduzione artistica della griffe. Bellissimi, assolutamente Chanel, interpreti sinceri di una attualità difficile com'è quella che viviamo oggi, i modelli intrisi di linguaggio Maison: completi pantaloni e giacchina, pantaloni e blouses importanti, gonne longuette con over debordanti si sono alternati nel Grand Palais trasformato dalla regia dell'evento in deserto urbano. Unico elemento scenografico un immenso tendone Tuareg dal quale uscivano le modelle in abiti che tutte potremmo indossare con aderenza all'attualità, nonché un finale dedicato alla sposa uscita in passerella su un cavallo bianco guidato da un lui in perfetto àplomb da cerimonia.

CAPPOTTO E BOTTONI

Chanel: una scelta intelligente che contrasta con la baldanza di Schiaparelli che, com'è nel suo DNA, osa, inventa, impone, gioca. Bustier di plastica colorati, gonne che volano tra balze vaporose sotto cappotti da città algidi, volutamente asettici, lunghi e chiusi da una lunga fila di bottoni. (Pare che i bottoni - con la moda che indosseremo nella prossima stagione calda - tornino a farla da padroni: ne ha fatto uso abbondante anche Chanel per le giacchine, i soprabiti, i completi con pantaloni da città e giacche bolero su t-shirt di raffinata, aristocratica semplicità).

Surreale, immaginifica, onirica e a suo modo polemica , la scelta di Maria Gazia Chiuri per Dior, suggerita dal regista Matteo Garrone ovviamente non con pubblico in presenza ma ripresa in un video che diventa un film, in un castello abbandonato, nell'area toscana di Sammarzano, famoso per avere offerto nel tempo occasioni di assegnazione alla corrente orientalista dell'architettura. Lo spazio ideale per una sfilata che immette come in un sogno senza tempo, servendosi della guida suggestiva ed esoterica dei Tarocchi che la Chiuri riesce a interpretare con abiti che risultano più che altro costumi che ci trasferiscono con la fantasia nel cuore del Medioevo.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

