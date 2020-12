«I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri». Queste parole di Mario Draghi al Meeting di Rimini la scorsa estate, indicavano la scelta del futuro che la politica e la nostra società devono compiere. Non esiste infatti alcun possibile progetto per il Paese che non sia basato sul Capitale Umano. Una classe dirigente e un ceto imprenditoriale che vogliano svolgere un ruolo all'altezza delle sfide di un mondo, dopo la pandemia, assai diverso, non possono non farsi carico di questo tema. Dopo anni di trascuratezza, l'emergenza Covid ha riportato alla ribalta la scuola. Oggi c'è più consapevolezza che senza una buona offerta formativa non c'è futuro. La formazione delle persone è condizione per avere crescita economica ed equità sociale, rendere stabile la democrazia, contenere i conflitti. La realtà però è un'altra: se l'Italia oggi arranca è perché sono ormai decenni che abbiamo smesso di investire nelle persone. Le performance scolastiche degli studenti (con poche eccezioni regionali, come il Veneto) sotto la media Ocse, il numero di giovani che non studiano e non lavorano tra i più alti in Europa, la metà delle persone con al più la licenza media (Istat), sono le cicatrici in superficie. Ora, la crisi del Covid ci porta a un bivio: o si sarà capaci di cambiare strutturalmente la rotta oppure il sistema scolastico (e non solo) collasserà. E si dovrà farlo subito, con interventi concreti, non solo buoni propositi. Investire in formazione comporta partire dall'infanzia e accompagnare la persona lungo tutta la vita, attraverso un'istruzione aperta a recepire i veloci cambiamenti in atto che richiedono competenze in aggiornamento continuo. Progettare con gli insegnanti una didattica che esalti scienza e tecnologia, senza precludere l'apporto formativo delle imprese. Innovare il sistema educativo, a partire dalla formazione terziaria professionalizzante, gli ITS (15mila studenti in Italia, 800mila in Germania), alternativa e non contrapposta alla universitaria. Ma non solo. Vi è la necessità di investire molto su una formazione politecnica, dove convergano saperi umanistici e conoscenze scientifiche in grado di interpretare e gestire non solo l'efficienza e la produttività, ma anche le traiettorie e il senso dei cambiamenti. Potenziare tutte le altre forme di collegamento tra il mondo dell'istruzione e del lavoro. Usare bene i fondi del Next Generation Eu per questi obiettivi, per ammodernare e mettere in sicurezza la scuola e i nostri figli, vuol dire progettare il futuro dell'Italia. Su un punto mi preme insistere: la necessità di costruire nei giovani e nelle famiglie la percezione del ruolo e del valore dell'impresa, motore di innovazione, creatrice di ricchezza, ascensore di mobilità sociale. è dall'impresa infatti che potrà arrivare la ripartenza del Paese. Sono le imprese, con la loro capacità di reagire ed innovare, a poter dare qui, in Italia, un futuro ai giovani. Senza bisogno di dover andare all'estero, perchè sono le imprese che, nel loro percorso di crescita, li porteranno all'estero. Ma anche le imprese devono fare la loro parte. Non limitarsi a chiedere che la scuola si rinnovi. A loro spetta la responsabilità di migliorare la qualità della domanda di competenze, la qualità (e quantità) della formazione continua, offrire ai giovani più opportunità con più responsabilità e merito. Dare il segnale (per molte già concreto) di un sistema imprenditoriale che non si rassegna, ma vuol compartecipare alla modernizzazione del sistema educativo, oltre il fabbisogno contingente, perché sente la responsabilità di un ruolo di visione e di futuro. In questa logica di sussidiarietà, istruzione e formazione dei giovani sono i temi che più di altri ci impegneranno come corpo intermedio. In Italia oggi esiste una classe dirigente imprenditoriale con chiara consapevolezza del suo ruolo e delle sue responsabilità verso il Paese. Deve dimostrare, non solo di saper creare lavoro e ricchezza, ma anche di farsi carico dello sviluppo del capitale umano. Noi siamo pronti. Questo è il miglior augurio e il proposito che mi sento di formulare, a nome di tutti gli imprenditori, per l'anno che si apre.

*Presidente Assindustria Venetocentro

