I sostituti gondolieri occupano il Comune

GONDOLIERIVENEZIA Da quasi un anno la loro vertenza non ha trovato ricomposizione né risposta. Così, ieri, una cinquantina di sostituti gondolieri ha simbolicamente occupato l'ingresso del palazzo di Ca' Farsetti per chiedere di essere ricevuti dal sindaco. Non era la mattina giusta, però, in quanto il primo cittadino si trovava al Porto per un convegno e quindi a Mestre. La protesta è andata avanti ad oltranza anche perché dalla segreteria non è arrivato finora neppure un cenno di riscontro della richiesta di appuntamento. IL...