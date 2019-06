«I Solisti sono una squadra formidabile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAIl debutto con il concerto inaugurale di Veneto Festival è stato un trionfo. La chiesa degli Eremitani a Padova riempita venerdì scorso da un pubblico entusiasta, lacrime e commozione di orchestrali e cantanti lirici, il pianto trattenuto della moglie Clementine. Alla fine spettatori in piedi, in un'ovazione durata dieci minuti. E il nodo alla gola è salito anche a lui, Giuliano Carella, sul podio a guidare i Solisti Veneti per la prima volta dopo la scomparsa di Claudio Scimone, il 6 settembre dello scorso anno. Da pochi giorni...